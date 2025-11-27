Эксперт Корпен: освоение бюджета по программе развития сел в РФ составило 84,5%

По словам директора Научного центра изучения проблем сельских территорий, рейтинг в зоне риска освоения бюджета по госпрограмме возглавили Республика Алтай, Липецкая и Ярославская области

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Кассовое освоение бюджетных средств по программе "Комплексное развитие сельских территорий" составило 84,5% от выделенных на 2025 год 50 млрд рублей. Об этом сообщила директор Научного центра изучения проблем сельских территорий Анна Корпен.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" разработана Минсельхозом России и направлена на повышение качества жизни на селе. Она включает в себя развитие инфраструктуры таких как дороги и социальные объекты, поддержку молодых семей и специалистов, а также стимулирование инвестиций в сельское хозяйство.

"На реализацию госпрограммы в этом году были предоставлены по только межбюджетным трансфертам почти 50 млрд рублей. И на текущий период, это 27 ноября 2025 года, кассовое освоение составляет сейчас 84,5%. Коллеги, я напоминаю, мы все стали с вами задачу полностью освоить весь объем федерального бюджета до 1 декабря. К большому сожалению, пока мы с этой задачей не справляемся", - сказала она в ходе совещания в Совфеде, посвященного программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Она отметила, что рейтинг территорий в зоне риска освоения бюджета по госпрограмме возглавили Республика Алтай, Липецкая и Ярославская области. "Мы в рамках оценки эффективности оцениваем, конечно, не только кассовое освоение, но и самое главное, ввод объектов, который позволит всем нашим жителям иметь возможность полностью воспользоваться теми объектами, которые мы строим. <...> При этом, наибольшие объемы рисковых лимитов есть у Республики Алтай, дальше идет Липецкая область, дальше Ярославская область", - добавила она.

Кроме того, Корпен выделила три региона с самыми высокими рисками и проблемными объектами в части реализации госпрограммы. Сюда вошли Камчатский край, Липецкая область и Республика Алтай. По данным в сопроводительной презентации Корпен в Республике Алтай только 40% бюджета, что составляет 275 млн рублей из 695 млн, которые были направлены из федерального бюджета. Реализация бюджета, выделенного на реализацию программы в Камчатском крае составила 619 млн рублей, что составило 89% рублей от 696 млн отчислений из федерального бюджета. Отставание в Липецкой области составила 800 млн рублей.

Как ранее сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, в 2023 году на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" было направлено 68,5 млрд рублей (на 10% больше, чем в 2023 году, когда сумма составила 63,7 млрд рублей).