Посол России в ФРГ сравнил отказ от поставок энергии из РФ с выстрелом в колено

Решение оказало сильное влияние на благосостояние жителей и экономику Германии, подчеркнул Сергей Нечаев

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев © Кристина Зоркина/ ТАСС

ЗЕЛОВ /Германия/, 27 ноября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев сравнил отказ от российских энергоресурсов с выстрелом в собственное колено, поскольку прекращение поставок оказало сильное влияние на благосостояние жителей и экономику ФРГ.

"Дело в том, что советские и российские поставки энергоносителей, которые более 50 лет обеспечивали индустриализацию, а также социальное богатство Германии, были очень важной платформой. Потому что эти поставки не только полностью покрывали потребности промышленности, но и домохозяйств", - сказал дипломат корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос о возможном возобновлении закупок энергоносителей из РФ. При этом он добавил, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и прекращение поставок серьезно повлияли на благосостояние населения и экономику ФРГ.

"И не случайно, что и политические деятели, и экономические операторы все чаще ставят вопрос о том, чтобы вернуться к этим поставкам. Мы были готовы сразу после этого диверсионного акта, учитывая, что одна нитка "Северного потока - 2" была сохранена, туда уже был закачан технический газ. И не надо было ничего больше делать, можно было только открутить вентиль и пустить газ хотя бы по одной нитке - это 27,5 млрд кубов", - пояснил Нечаев. Однако политическое решение, по его словам, возобладало.

"Сейчас некоторые политики, которым очень хочется разорвать любые отношения с нашей страной, пытаются провести и проводят это дело в законодательном порядке через Европейскую комиссию. Это все очень грустно. Все это очень похоже, как говорили мы, на выстрел в собственное колено", - констатировал посол России. Он заметил, что поставки российских энергоносителей "были бы очень выгодны, в первую очередь, Германии".

В ФРГ все чаще звучат призывы к возобновлению поставок энергоносителей из России. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Россия вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе, и выступил за возобновление импорта энергоносителей из РФ после прекращения огня на Украине. 26 ноября сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, выступая в Бундестаге, представила план из 12 пунктов по выводу страны из кризиса. В нем она также выступила за возобновление закупок российских природного газа и нефти.

Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ.