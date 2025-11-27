ЦБ отметил рост числа россиян, предпочитающих хранить сбережения в наличных

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доля россиян, предпочитающих наличные накопления, в ноябре выросла до 33% против 28% годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ.

"Отвечая на вопрос о предпочитаемых формах хранения сбережений, в ноябре респонденты чаще сообщали, что хранить деньги сейчас лучше в наличной форме (33%; +2 п. п. к октябрю и +5 п. п. в годовом выражении). Доля тех, кто предпочел бы хранить сбережения на счете в банке, снизилась до 41% (-2 п. п. к октябрю и -2 п. п. в годовом выражении)", - уточняют в ЦБ.

В ноябре россияне совершали больше крупных покупок, чем в октябре. Но при этом стали хуже оценивать изменение своего материального положения за последний год.