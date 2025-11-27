В Волгоградской области собрали на 70% больше зернобобовых в 2025 году

Основной объем урожая пришелся на нут

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Волгоградской области в 2025 году собрали более 365 тыс. тонн зернобобовых, что на 70% превысило показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Регион достиг исторического максимума, превысив предыдущие рекорды более чем на 70%. По итогам уборочной кампании, аграрии собрали 365,4 тысячи тонн зернобобовых, что значительно опережает показатели 2018 и 2024 годов, когда было собрано 208,5 и 203,6 тысячи тонн соответственно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из общего объема собранных в регионе в 2025 году зерновых - 5,8 млн тонн, зернобобовые культуры составили почти 6%. Основной объем урожая пришелся на нут (300,4 тыс. тонн), чечевицу (56 тыс. тонн) и горох (9,1 тыс. тонн). Максимальной в этом году также стала и площадь посевов, которая составила 267,9 тыс. га.

Из Волгоградской области зернобобовые направляются в другие регионы страны, а также в страны ближнего зарубежья и азиатского региона, способствуя наращиванию объемов экспорта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".