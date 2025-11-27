Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 году

Сумма составила 5,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купонный доход по евробондам с погашением в 2026 г. на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,6 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.