В Москве впервые появятся магазины брендовой одежды от модельеров из ДНР

В пресс-службе сети торговых центров МЕГА отметили, что рассчитывают получить положительный отклик покупателей на дизайнерскую одежду

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Магазины отечественных брендов Slava concept с эксклюзивной одеждой от дизайнеров из ДНР впервые откроются в двух крупных торговых центрах Москвы и Московской области, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе сети торговых центров МЕГА.

"В корнерах ДНР представят одежду и аксессуары от 10 торговых марок: "Скиф Текс", "Ажур", "Контур", "Сделано под обстрелами", "Магия тепла", Victoria Korolenko, KEM, BULANOVA, Liliya Arhipova и "Ателье-студия Анны Ивановой". Это первые постоянные торговые офлайн-пространства донецких дизайнеров моды в Москве и Московской области", - сообщили в пресс-службе торговой сети.

Создатели брендового магазина добавили, что рассчитывают получить положительный отклик покупателей на дизайнерскую одежду из ДНР.

"Дизайнеры этого региона могут быть особенно интересны покупателям с точки зрения самобытности и аутентичности модных традиций и стиля, которые нам бы хотелось представить наряду с другими брендами, до сих пор известными только в своих регионах. Уверены, их ждет успех и большое будущее", - сказал президент Magic Group, создатель федеральной сети SLAVA concept Александр Перемятов.

Бренды дизайнеров из ДНР неоднократно представляли на всероссийском и международном уровне. Открытие магазинов в столице - показатель высокого уровня таланта мастеров республики и колоссальный прорыв, заявила руководитель Центра "Мой бизнес" в ДНР Любовь Луговая.

"Это не только признание донецкого стиля, но и мощный импульс для экономической интеграции, демонстрирующий, что даже в самых сложных условиях наши предприниматели создают востребованный и высококачественный продукт, способный успешно конкурировать на федеральном уровне", - сказала Луговая.

Магазины SLAVA concept с одеждой от дизайнеров из ДНР откроют 12 декабря в МЕГЕ Теплый Стан и 13 декабря в МЕГЕ Химки.