Российский рынок акций ускорил снижение в ходе основных торгов

Динамику отметили после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам, но со стороны Киева это сейчас невозможно юридически

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Рынок акций РФ ускорил снижение на 2% в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам, но со стороны Киева это сейчас невозможно юридически.

По данным на 17:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,76%, до 2 648,19 пункта и 1 061,45 пункта соответственно. К 17:37 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 609,75 пункта (-2,2%), индекс РТС снижался на 1,77%, до 1 050,65 пункта.

Президент России также заявил, что на Украине много тех, кто готов выстраивать долгосрочные отношения с Россией. Москва надеется, что в будущем на этой основе удастся договориться с Киевом.