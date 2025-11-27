Бюджет Коми на 2026 год приняли с дефицитом в 15,1 млрд рублей

За последние годы были увеличены расходы почти по всем направлениям

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Республики Коми на 2026 год сформированы в объеме 109,5 млрд рублей, расходы - 124,6 млрд, дефицит составит 15,1 млрд, который планируется покрывать в том числе коммерческими кредитами. Такой бюджет приняли в четверг депутаты Госсовета Коми в первом и сразу во втором, окончательном чтении, в присутствии полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени и главы региона Ростислава Гольдштейна.

"Решение принято. Несмотря на определенные сложности социально-экономические, мы понимаем, что республика должна жить и работать с основным финансовым документом - бюджетом, и мы его приняли", - озвучил итоги голосования председатель Госсовета Александр Макаренко.

Перед голосованием глава региона выступил с бюджетным посланием. "Бюджет сформирован не в самых простых экономических условиях. Общий объем доходов на 2026 год составит 109,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 93,1 млрд рублей, безвозмездные поступления - 16,4 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета на следующий год - 124,6 млрд рублей [дефицит - 15,1 млрд рублей]. Бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность. Две трети расходов предусмотрены на развитие образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а также на социальную поддержку граждан. В числе безусловных приоритетов правительства Коми - оказание поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Гольдштейн.

Руководитель региона отметил, что за последние годы были увеличены расходы почти по всем направлениям - на 2025 год они составят 137 млрд рублей, что почти на 14 млрд рублей больше, чем планировалось при принятии бюджета год назад. "В ближайшие три года наша главная задача - удержать этот высокий уровень, сосредоточиться на наведении порядка в отраслях социальной сферы и экономики, а также на своевременном завершении строительства уже начатых объектов", - подчеркнул Гольдштейн.

Приоритеты в расходах

Глава республики обозначил крупные строительные объекты следующего года - это республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре, пристройка главного корпуса и приемного отделения республиканской детской клинической больницы. Предусмотрены средства на капремонты ФАПов в поселках Путеец и Набережный, отделения реабилитации и детской больницы в Печорском районе. Запланированы ассигнования для ремонта горбольницы Сыктывкара и Ухтинской городской поликлиники. В 2026 году планируется строительство двух врачебных амбулаторий и семи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), в 2027 году - строительство трех врачебных амбулаторий и одного ФАПа, в 2027-2028 годах - ремонт 10 больниц. Будет начата подготовка к строительству нового республиканского перинатального центра в Сыктывкаре.

В сфере образования в следующем году планируется ввод дополнительного комплекса детского сада в селе Усть-Кулом, продолжится строительство школы на 825 мест в Сыктывкаре, в 2026-2027 годах будут капитально отремонтированы 32 школы, общежития двух техникумов в Сыктывкаре. В детском лагере "Черноморская зорька" в Анапе построят новый корпус на 50 мест для отдыха и оздоровления детей. Предусмотрены средства на строительство и капитальный ремонт объектов для молодежи, в сфере культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

На дорожную сферу предусмотрено в 2026 году 11,7 млрд рублей. Продолжится ремонт опорной сети дорог, подготовка к строительству автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар на участке Акись - Усть-Уса с мостовым переходом через реку Печора. Запланирован ремонт аэропортов Воркуты, Сыктывкара, Усинска и Ухты.

"Дефицит республиканского бюджета составит 15,1 млрд рублей. Уровень планируемого дефицита приближается к предельным допустимым значениям как на 2026 год, так и на плановый период. Для обеспечения его финансирования в проект бюджета заложено привлечение банковских кредитов. Дефицит и привлечение заимствований необходимы для обеспечения расходов, значительная часть которых относится к первоочередным", - сказал Гольдштейн.