Дефицит бюджета Новгородской области на 2026 год составит более 3 млрд рублей

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета составит 65,2 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Областной бюджет на 2026 год принят в первом чтении на заседании депутатов Новгородской областной думы. Общий объем доходов на 2026 год предусмотрен в сумме 65,2 млрд рублей, расходов - 68,4 млрд рублей, таким образом, дефицит бюджета превысит 3,2 млрд рублей, сообщил председатель областной думы Юрий Бобрышев.

"Принять в первом чтении проект областного закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Утвердить характеристики областного бюджета на 2026 год: прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 65,2 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета в сумме 68,4 млрд рублей. Дефицит областного бюджета в сумме 3,2 млрд рублей", - сообщил он.

Проект закона был поддержан в ходе заседания Новгородской областной думы депутатским корпусом единогласно. Собственные доходы на 2026 год прогнозируются с ростом 110% к первоначально утвержденному плану текущего года. Объем безвозмездных поступлений предусмотрен на 2026 год в сумме 18,1 млрд рублей. Он будет уточнен ко второму чтению в соответствии с уже принятым федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

Бобрышев отметил, что в этом году региональный парламент сохранил все подходы к формированию и принятию бюджета. Традиционно в ноябре главный финансовый документ прошел "нулевые чтения". Часть прозвучавших предложений депутатов уже нашла отражение в бюджете, остальные будут прорабатываться ко второму чтению.

"Бюджет региона - это результат совместной работы депутатов и правительства. Он сложный, но уменьшения расходов по важнейшим статьям нет, есть рост. После уточнения поступлений из федерального бюджета, уверен, он будет еще заметнее. Самое главное, что большая часть средств направляется на социально значимые статьи. Это расходы на здравоохранение, увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, выплаты и другие меры поддержки жителей региона. В приоритете, как и прежде, - помощь участникам спецоперации и членам их семей. На эти цели направим более двух миллиардов рублей", - сказал Бобрышев.

Губернатор региона Александр Дронов отметил, что работа по подготовке бюджета в первом чтении была сложной и кропотливой. "Благодарю каждого из вас, кто принимал в ней участие. Работая единой командой, мы с вами справимся со всеми трудностями и вызовами", - отметил он.

Ключевые параметры

Расходы сформированы в разрезе 28 государственных программ Новгородской области. Регион продолжит принимать участие в реализации национальных проектов. В 2026-2028 годах предусмотрены средства на выполнение мероприятий 11 национальных проектов. Наибольший объем средств направлен на реализацию таких национальных проектов, как "Семья" - 4,5 млрд рублей, "Молодежь и дети" - 7,5 млрд рублей, "Инфраструктура для жизни" - 6 млрд рублей.

Так, по нацпроекту "Семья" предусмотрены средства на выплату пособий в связи с рождением и воспитанием, на капитальный ремонт и оснащение детских садов, на реализацию мероприятий региональной программы по повышению рождаемости, на оказание помощи на основании соцконтракта, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, капремонт учреждений культуры.

В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" будут продолжены капитальные ремонты школ. В 2026 году в капремонты добавятся еще девять зданий школ. Также планируется оснащение кабинетов ИЗО, музыки, физики. Запланирован капитальный ремонт двух зданий строительного колледжа и химико-индустриального техникума. По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" продолжатся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, ремонту автомобильных дорог и мостов. Предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В проекте бюджета предусмотрен прогнозный уровень инфляции - 104%. Это позволило проиндексировать отраслевые меры социальной поддержки ряду категорий граждан. Бюджет сохраняет социальную направленность. Социально значимые расходы составляют более 60%. Председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов подчеркнул, что комитетом проведена большая предварительная работа над проектом бюджета.

"Проект бюджета соответствует всей существующей нормативной базе, основным направлениям стратегии развития Российской Федерации, стратегии развития Новгородской области и отражает фактическое состояние экономики региона", - сказал Федотов. Второе чтение бюджета региона запланировано на 11 декабря.

В прошлом году в первом чтении был принят бюджет Новгородской области на 2025 год с дефицитом 3,7 млрд рублей. Согласно документу, доходы областного бюджета составляли 46,4 млрд рублей, а расходы - 50,1 млрд рублей.