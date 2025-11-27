Роспатент зарегистрировал товарный знак национального мессенджера Max

Заявка на регистрацию товарного знака была подана 13 марта 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Коммуникационная платформа" зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) товарный знак национального мессенджера Max, сообщило ведомство.

"Национальный мессенджер Max зарегистрировал изобразительный товарный знак (ТЗ) в Роспатенте. Правообладатель - ООО "Коммуникационная платформа", - отметил Роспатент в своем канале в Max.

По данным базы Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака была подана 13 марта 2025 года. Знак зарегистрирован по одному классу (№ 9) международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Дата истечения действия товарного знака в РФ - 13 марта 2035 года.