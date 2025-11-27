Совкомбанк выступит организатором второго выпуска облигаций устойчивого развития ГТЛК

Объем эмиссии составит 10 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк выступит ESG-консультантом, агентом по размещению и организатором второго выпуска облигаций устойчивого развития ГТЛК объемом 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Совкомбанк продолжает сотрудничество с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), выступая организатором, ESG-консультантом и агентом по размещению ее второго в 2025 году выпуска облигаций устойчивого развития. Объем эмиссии составит 10 млрд руб.", - отметили там.

Размещение облигаций направлено на рефинансирование проектов по закупке и лизингу экологичного транспорта общего пользования. "Проектная деятельность связана с закупкой и передачей в лизинг троллейбусов "Адмирал", пассажирских электросудов "Экобас" и электропоездов ЭП2Д (ЭП2ДМ). Все проекты соответствуют международным принципам и стандартам ICMA и национальным таксономиям", - подчеркивается в сообщении.

Управляющий директор - начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что для ГТЛК выпуски ESG-облигаций стали устоявшейся практикой, что говорит о зрелости компании в вопросах устойчивого развития и высокой ответственности. "Данный ESG-выпуск - уже второй в этом году, где мы выступаем партнером. Это подтверждает уверенный спрос на ESG-инструменты со стороны рынка и способствует дальнейшему развитию в России устойчивого финансирования", - добавил он.

Первый выпуск облигаций ГТЛК, где Совкомбанк также выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом, состоялся в июле 2025 года. Благодаря высокому спросу со стороны институциональных инвесторов книга сбора заявок была переподписана в 1,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска до рекордных 20 млрд рублей.