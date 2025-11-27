В Ростовской области открылся мультибрендовый центр "Белорусские машины"

В нем представят технику ведущих белорусских производителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Мультибрендовый центр "Белорусские машины" на базе регионального центра "МАЗ-Юг" начал работу в Ростовской области. В нем будет представлена техника ведущих белорусских производителей, включая грузовые автомобили МАЗ, а также центр обслуживания, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор региона Юрий Слюсарь и глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Это большое событие, уникальный формат. Дочка "МАЗа", но под крышей этого уникального мультибрендового центра собралась вся известная своим качеством и конкурентоспособностью белорусская техника. Мы этому радуемся, потому что Ростовская область - это большой рынок для этой техники. Мы стоим на пороге новой волны обновления нашей коммунальной, специальной техники и пассажирского транспорта, техники, и нам нужен, конечно, стратегический партнер", - отметил Слюсарь.

В мультибрендовом центре представлена техника ведущих белорусских производителей: "Минского тракторного завод", "Гомсельмаша", "Амкодора", "Бобруйскагромаша", "Минского моторного завода" и "Автокомпонентов". Комплекс включает не только выставочные площадки, но и магазин запасных частей, зону сервисного обслуживания и автомойку.

Крутой отметил, что центр позволит реализовать достигнутые в Минске договоренности между регионом и Белоруссией в увеличении общего товарооборота до $1 млрд.

"Ростов-на-Дону для нас - знаковое место. И сам регион является большим потребителем нашей техники. У нас несколько стран, с которыми мы имеем такие цифры, а здесь только одна Ростовская область", - рассказал Крутой.

Белорусские партнеры рассматривают Ростовскую область как хаб, который позволит выйти на рынки других регионов России. Всего в стране планируется открыть восемь аналогичных мультибрендовых центров.