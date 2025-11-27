Риттер: США не могут создавать новые виды вооружений, аналогичные российским

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов назвал "Орешник" произведением военного искусства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. США не имеют возможностей для создания современных видов вооружений, аналогичных российским. Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Использование Россией "Орешника" стало первым в истории случаем боевого применения ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие. <…> Это произведение военного искусства, но одновременно это один из самых опасных видов оружия. При этом в США мы не можем позволить себе создать аналогичное новое оружие. Мы модернизируем системы 30-летней давности. Мы не можем построить новые бомбардировщики B-21, мы модернизируем старые B-52", - сказал он.

По словам эксперта, недопонимание между Россией и США в вопросе контроля над вооружениями может привести к опасной эскалации.

"Россия всегда была зрелой стороной в этих отношениях. Не Россия вышла из Договора по ПРО, не она вышла из ДРСМД, и не она становится причиной истечения срока действия СНВ-3. Но теперь Россия вынуждена подстраивать свои действия под шаги США, и эти ответные меры приближают нас к войне. Отсутствие координации и коммуникации ведет к непониманию", - пояснил аналитик.

Риттер также обратил внимание на факторы, осложняющие реализацию предложения России о продлении количественных ограничений по СНВ-3.

"Это не открытое предложение, там есть четкие условия. Россия предлагает годичный мораторий, но мы должны учитывать дестабилизирующие факторы. Например, если США разместят в Европе ракеты средней дальности Dark Eagle, что запланировано на следующий год, или реализуют проект ПРО "Золотой купол", то Россия будет вынуждена отвечать", - резюмировал собеседник агентства.

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Москва готова после истечения ДСНВ в феврале еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако, подчеркивал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Ответа со стороны США пока нет.