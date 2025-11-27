С Tecnimont и ее "дочки" решили взыскать 171 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Еврохима северо-запад - 2"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Еврохима северо-запад - 2" ("ЕХСЗ - 2") итальянской Tecnimont и ее российской дочерней компании "МТ Руссия" на 203 млрд рублей, следует из данных картотеки суда.

Как уточнили ТАСС в ЕХСЗ-2, в общей сложности иск о взыскании удовлетворен на сумму более 171 млрд рублей.

"Мы удовлетворены решением суда, достигнут важный шаг в восстановлении справедливости. Сегодня главная задача ЕХСЗ-2 - завершить строительство завода и ввести его в эксплуатацию", - сообщили в ЕХСЗ-2.

Ранее суд принял решение об аресте активов Tecnimont и "МТ Руссия" в рамках иска. "ЕХСЗ - 2" просил об аресте в качестве обеспечительной меры, истец объяснял просьбу остановкой "МТ Руссия" и Tecnimont SpA работ по проекту, удержанием аванса и уклонением от исполнения обязательств. При этом компании официально заявили о своей позиции о невозможности продолжения ведения дел на территории России, что свидетельствует о попытках вывода оставшихся активов группы из РФ, считает заявитель.

Иск "Еврохима северо-запад - 2" (строит завод аммиака и карбамида в Ленинградской области) на 202,7 млрд рублей к ООО "МТ Руссия", единственным акционером которой является итальянская Tecnimont SpA, поступил в суд в начале сентября. Российская компания также просила привлечь Tecnimont к делу в качестве соответчика, и суд это прошение удовлетворил.

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Еврохим", наложив арест на €380 млн на счетах "МТ Руссия". "Еврохим северо-запад - 2" просил арестовать €1 млрд на счетах компаний.

В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту."Еврохим" в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров "ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства", потребовав вернуть аванс в размере €380 млн.

Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, на что "Еврохим" подал встречный иск.