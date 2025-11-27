В России объем пенсионных средств по итогам III квартала превысил 9 трлн рублей

Показатель вырос на 4,3%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Общий объем пенсионных средств в России по итогам III квартала превысил 9 трлн рублей, увеличившись на 4,3% за квартал. Об этом сообщается в документах Банка России.

"Росту способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в добровольные пенсионные программы. Портфель пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вырос до 3,6 трлн рублей, а объем накоплений, находящихся в Социальном фонде России, превысил 2,8 трлн рублей. Объем пенсионных резервов НПФ снова показал максимальные темпы роста и достиг 2,7 трлн рублей", - говорится в документах.

Также, по данным ЦБ, в программу долгосрочных сбережений с начала года поступило свыше 160 млрд рублей сберегательных взносов и было переведено более 100 млрд рублей пенсионных накоплений.

НПФ нарастили свои вложения в долговые инструменты. Они приобретали ОФЗ с постоянным купонным доходом и продавали облигации с переменным купонным доходом.

"Так фонды могли зафиксировать высокие ставки и обеспечить себе дополнительную доходность на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - заключили в ЦБ.