Путин поздравил сотрудников со 160-летием газового хозяйства Москвы

По словам президента, столичная газораспределительная система является одной из крупнейших в мире

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Газораспределительная система Москвы по праву считается одной из крупнейших в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Обращение главы государства гостям мероприятия к 160-летию газового хозяйства зачитал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю вас со знаменательной датой, со 160-летием газового хозяйства Москвы. Все эти годы газораспределительная система в нашей столице успешно развивается, и сегодня она по праву считается одной из крупнейших в мире. Здесь трудятся специалисты самой высокой квалификации, ведь от вас, вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит надежное, бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики, социальных учреждений, качества жизни и благополучия миллионов людей", - говорится в обращении президента.

Президент отметил приоритетное внимание сотрудников газовой промышленности к модернизации газового хозяйства, их способность активно осваивать перспективные технологии, оказывать содействие в восстановлении газовой инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

"В год 80-летия Великой Победы искренние слова признательности специалистам, которые выполняют особую миссию, обеспечивают сохранность Вечного огня в Александровском саду, у Могилы Неизвестного Солдата и на Поклонной горе в Парке Победы. Мы убеждены, что вы и впредь будете беречь сложившиеся трудовые традиции, успешно решать поставленные задачи", - подчеркнул глава государства.