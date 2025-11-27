Ассоциация российских банков выступила против запрета скидок на маркетплейсах

Президент АРБ Гарегин Тосунян предложил решить этот вопрос путем сотрудничества цифровых платформ с широким кругом игроков финансового рынка

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ), представляющая средние и малые кредитные организации, выступила против инициативы пяти крупнейших банков по запрету скидок при оплате картами принадлежащих маркетплейсам банков. В АРБ указали, что это не является позицией всего рынка и предложили решить спор через сотрудничество цифровых платформ с широким кругом игроков финансового рынка. Такое мнение РБК высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ, в нее входят малые и средние банки), академик РАН Гарегин Тосунян.

"Мы считаем дискриминацией запрет таких же методов для конкретных игроков. Если же допустить борьбу с конкурентом через законодательные ограничения, это станет негативным сигналом для всего бизнес-сообщества", - отметил Тосунян, подчеркнув, что при динамичном росте банков маркетплейсов такие действия станут недобросовестной конкуренцией.

По оценкам АРБ, программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков - общепринятая практика в бизнесе, которую много лет используют компании разных отраслей экономики. В то же время, как отметил Тосунян, ряд российских банков занимают "эксклюзивное положение", используя государственные "привилегии" в виде пенсий, зарплат бюджетников, госпрограмм и субсидий. Потому их действия в адрес конкурентов "заслуживает серьезного внимания".

Тосунян предложил решить этот вопрос путем сотрудничества цифровых платформ с широким кругом игроков финансового рынка. Это по его мнению должно способствовать развитию конкуренции.

Он также назвал позитивным примером добросовестной рыночной практики открытие одним из маркетплейсов доступа к участию в программах лояльности для всех банков. По его словам, средние и малые банки, включая региональные, заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями, которое открывает им доступ "к многомиллионной аудитории россиян".

Позиция ЦБ РФ и крупных банков

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Позиция маркетплейсов

Объединения предпринимателей в свою попросили главу ЦБ "воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке". Маркетплейсы заявляли, что считают предлагаемые регулятором меры излишними и рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных данных ЦБ сможет сформировать более сбалансированный подход.