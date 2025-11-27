Росатом: ядерные технологии подтверждают технологическое лидерство России

Директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации Наталья Ильина рассказала, что национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" должен создать в стране новый технологический уклад в энергетике

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" укрепит мировое лидерство России в создании ядерной энергетики IV поколения. Об этом заявила директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации "Росатом" Наталья Ильина.

"Для нас (госкорпорации "Росатом" - прим. ТАСС) честь, что наш национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" входит в пул проектов технологического лидерства. Цель нашего нацпроекта - это создание в России нового технологического уклада в энергетике и укрепление лидерства нашей страны на мировой арене", - сказала она, открывая как модератор сессию "Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии": от науки к глобальному лидерству" на V Конгрессе молодых ученых.

Как отметила Ильина, "мы здесь для того, чтобы заглянуть в будущее, которое уже создаем сегодня".

"И технологическое развитие, о котором мы сегодня будем говорить, - это не просто одна из национальных целей. Это вопрос сохранения суверенитета и конкурентоспособности нашей страны",- сказала она.

Вице-президент РАН Степан Калмыков отметил, что технологическое лидерство - это научно-технологические заделы. "В отдельных случаях - это и технологии, в которых Россия является абсолютным лидером и способна сохранить эти лидерские позиции в течение по меньшей мере 3-5, а может быть, 10 лет. Атомные технологии <…> - реакторы и энергосистемы четвертого поколения - без сомнения, относятся, могут быть отнесены к технологическому лидерству", - сказал он

Атомные технологии

В свою очередь исполняющий обязанности главного технолога проектного направления АО "Прорыв" Александр Жеребцов напомнил, что проект "Прорыв" как раз направлен на создание ядерной энергосистемы IV поколения. "Эта концепция была впервые сформирована в Российской Федерации, и текущий анализ литературы и тенденции в мире показывают, что по этому направлению также планируют идти наши коллеги, например, Китай. <…> Мы решаем нашу задачу создания практически безграничных возможностей обеспечения нашей страны энегоресурсами и заодно являемся площадкой для развития научных кадров", - уточнил Жеребцов.

Кроме того, учебно-экспериментальная база проекта "Прорыв", как отметил исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Сухих, является уникальным экземпляром для обучения студентов. "У нас в стране среди университетов два действующих ядерных реактора - в МИФИ и Томском политехническом [университете]. Нигде больше нельзя научить студента запускать реактор, кроме как запуская и останавливая ядерный реактор. <…> У нас есть пока, к сожалению, единственная учебно-экспериментальная база по робототехнике - на территории Сириуса", - сказал он.

Управляющий директор департамента научно-технологического развития фонда "Сколково" Александр Фертман добавил, что расширение кооперации между исследовательским, управленческим и предпринимательским секторами позволит формировать новые модели управления сложными проектами.

"Мне кажется, что в будущей кооперации нам удастся за счет взаимодействия между исследовательским и управленческо -предпринимательским сектором найти новые возможности для управления проектами уже в такой тройной геометрии", - сказал он.

"Для достижения технологического лидерства нужны наши совместные усилия - усилия государства, бизнеса, университетов, организаций. Только вместе мы сможем достичь поставленных целей", - подытожила модератор сессии Наталья Ильина.

