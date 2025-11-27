Путин: РФ готова к возвращению бизнеса из ЕС, но не в ущерб своим партнерам

При этом страна готова вести диалог со всеми, напомнил президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Европейский бизнес сам ушел из России после начала украинских событий. Россия готова к его возвращению, но не в ущерб проявившим свою надежность деловым партнерам и собственным производителям, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Номад".

"После начала событий на Украине европейцы сами стали от нас отгораживаться, - отметил глава государства. - Если они вдруг решат вернуться, пожалуйста, мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым. Но - конечно, с учетом тех реалий, которые сложились".

"Многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями", - напомнил президент и добавил, что на рынок пришли также партнеры РФ по ЕАЭС.

"В ущерб этим партнерам, надежным и стабильным, мы ничего делать не будем. Но диалог готовы вести со всеми", - подчеркнул Путин.

В странах Европы же "известный уже результат" их экономической политики, в частности в энергетике, отметил российский лидер.

"Экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии", - отметил он.