Путин отметил, что европейский автопром "загибается"

Китайские электрокары уже лучше и дешевле, считает президент России

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Китайские электрокары уже лучше и дешевле европейских. И в целом европейская автомобильная промышленность сейчас загибается, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью российско-киргизскому телеканалу "Номад ТВ".

"Электромобили китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества России и Азии - это не разворот последних лет.

"Дело не в том, что мы в связи с событиями на Украине совершаем какой-то стратегический разворот. Мы действительно начали в эту сторону уделять больше внимания - не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами, а потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга - она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", - подчеркнул Путин.

Он заметил, что не было никакой спешки.

"Мы просто видели: больше начали покупать наших товаров, - объяснил глава государства. - Начали появляться такие товары, которые стали более конкурентоспособными".