Эксперт Андрианов: санкции ускоряют потерю Западом лидерства в мировой экономике

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ, давление на Россию и Китай приведет к тому, что западный мир лишится и российских энергоресурсов, и китайской компонентной базы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Санкционное давление на Россию и Китай приведет к тому, что западный мир лишится и российских энергоресурсов, и китайской компонентной базы. В результате экономику Запада ждет серьезный кризис, который окончательно подорвет значение доллара и евро для всего мира. Об этом рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Как напомнил эксперт, недавно глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума указал на то, что расчеты в торговле между Россией и Китаем за последние годы практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро снизилась до статистической погрешности. Так, с 2010 года во внешней торговле Китая доля юаня выросла с 2% до 52%, а доля доллара упала почти в два раза - с 83% до 43%. "Сегодня роли доллара и евро фактически сведены к нулю [в торговле РФ и КНР]. И это, с одной стороны, укрепляет сотрудничество России с дружественными странами, а с другой стороны, - показывает, что доллар в современном мире играет все меньшую и меньшую роль", - отметил Андрианов.

По словам эксперта, падение роли западных валют в международных расчетах - одно из звеньев сложной цепи факторов, ведущих к обострению глобальных проблем. "Уже сейчас видим многие другие признаки такого кризиса - это и рост долговой нагрузки западных стран, и утрата доверия к сложившейся финансовой системе, и неконтролируемая миграция, и поиски каких-то альтернатив развития", - пояснил он.

В условиях глобальной турбулентности особенно критическим становится доступ к энергии и новым технологиям. "Отказ от российских энергоресурсов энергетики и вторичные санкции, наращивание санкционного давления, введение тарифных барьеров, приведут к тому, что западный мир лишится и российских энергоресурсов и китайской компонентной базы. В результате это приведет к серьезному кризису западной экономики, и, конечно, к падению мировой роли западных валют", - указал Андрианов.

По мнению эксперта, на этом фоне углубление стратегического сотрудничества России и Китая - это инструмент противодействия глобальным вызовам. "В этой связи наше сотрудничество выгодно не только Москве и Пекину, оно также будет иметь большой позитивный эффект для всего мира, всей мировой экономики", - подчеркнул он.