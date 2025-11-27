В регионы РФ по итогам 2025 года поступит 5 тыс. единиц общественного транспорта

Планируется также осуществить строительство и ремонт около 28 тыс. км дорог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Регионы России по итогам этого года получат 5 тыс. транспортных средств, а именно современные автобусы и трамваи. В этот же срок в России планируется построить и отремонтировать около 28 тыс. км дорог, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"По итогам года в регионы поступит 5 тыс. транспортных средств. Это современные автобусы и трамваи, которые делают поездки по городу удобнее для жителей. С 2026 года Минтранс запускает новую программу поддержки - прямые субсидии на обновление подвижного состава. Всего к 2030 году планируется обновить порядка 32 тыс. единиц общественного транспорта, из которых 23 тыс. по линии Минтранса", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

Там добавили, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" за 10 месяцев 2025 года отремонтировали, реконструировали и построили на 17% больше дорог в сравнении с показателем годом ранее. По итогам этого года планируется осуществить строительство и ремонт около 28 тыс. км дорог, что на 4 тыс. больше прошлого года.

"Также на встрече обсудили вопросы строительства обходов населенных пунктов и модернизацию опорной сети дорог. К 2030 году в норматив планируется привести 60% региональных и 85% федеральных трасс, дорог опорной сети и крупнейших городских агломераций", - отметили в министерстве.