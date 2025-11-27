Выручка АФК "Система" за III кв по МСФО выросла до 355,3 млрд рублей

Показатель увеличился на 13,4%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Консолидированая выручка корпорации АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал выросла на 13,4%, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составила 355,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Скорректированный показатель OIBDA компании в III квартале достиг 102,8 млрд рублей, показав рост 21,9% год к году.