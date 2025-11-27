В Коми запланировали рост госдолга на 37% к 2027 году

В бюджете 2026 года запланировано 4 млрд рублей на обслуживание госдолга

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми в условиях дефицитного бюджета и необходимости привлечения коммерческих кредитов запланировало увеличение государственного долга на 37% - до 54,1 млрд рублей, или 58% от собственных доходов региона на 1 января 2027 года. Минфин региона постарается сэкономить на обслуживании госдолга за счет грамотного управления им, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Казаков.

"Долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности Республики Коми и поддержание сбалансированности республиканского бюджета. Планируется привлечение коммерческих кредитов, бюджетного кредита, а также инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2024 году госдолг удалось снизить на 1,9 млрд - до 25,3 млрд рублей, или 24% от собственных доходов региона. По итогам 2025 года ожидается увеличение госдолга до 39,4 млрд, или до 40% собственных доходов, на 1 января 2027 года - рост на 14,7 млрд, до 54,1 млрд рублей, или до 58% от собственных доходов", - сообщил Казаков депутатам Госсовета Коми и представил соответствующую инфографику.

В заседании приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава республики Ростислав Гольдштейн.

По словам главы Минфина Коми, источников погашения запланированного на 2026 года дефицита бюджета в 15,1 млрд рублей немного - коммерческие кредиты, профицит или бюджетные кредиты. "Все регионы работают с коммерческими кредитами. Сейчас мы работаем над привлечением казначейского срочного кредита под 0,1%, так мы получим отсрочку привлечения коммерческого кредита. Всегда стараемся переходить на возобновляемые кредитные линии, и как только поступают налоговые платежи, сразу направляем их на погашение кредитов. На 2025 год было заложено 2,8 млрд рублей на уплату процентов по коммерческим кредитам. Управление нашим долгом вышло в 700 млн рублей - немалая сумма, но не такая большая, как планировалось изначально", - сказал Казаков.

В бюджете 2026 года запланировано 4 млрд рублей на обслуживание госдолга, в 2027 году - порядка 5 млрд, в 2028-м - около 6 млрд рублей.

Основные параметры

Основными источниками доходов бюджета Коми, как и прежде, остаются налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций, которые в сумме формируют 81-83% от собственных доходов региона. Основу экономики Коми составляют добыча полезных ископаемых, но в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа ожидаются сдержанные темпы роста в предстоящие три года. Драйвером экономики рассматривается лесопромышленный комплекс, обработка древесины, производство бумаги.

"В условиях ограниченных возможностей главным распорядителям бюджетных средств необходимо провести детальный анализ всех расходов на предмет приоритетов, инвентаризацию действующих мер социальной поддержки. Приоритеты в расходах - реализация региональных проектов в рамках обозначенных президентом России национальных целей, исполнение всех социальных обязательств", - сообщил Казаков.

Отвечая на вопросы депутатов, Казаков подчеркнул, что в бюджете предусмотрено безусловное исполнение всех социальных обязательств, в том числе мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, льготное лекарственное обеспечение (около 3 млрд рублей на 2026 год), повышение расходов на зарплату в связи с увеличением МРОТ.

Как сообщила председатель Контрольно-счетной палаты Коми Любовь Честнова, результаты проведенной экспертизы и анализа госпрограмм подтверждают, что "в целом параметры бюджета сбалансированы, учитывают цели и приоритеты, поставленные президентом России".

Бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов утвержден со следующими параметрами: доходы в 2026 году сформированы в объеме 109,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые - 93,1 млрд рублей, безвозмездные поступления - 16,4 млрд рублей, расходы - 124,6 млрд рублей, дефицит - 15,1 млрд рублей. На 2027 год доходы спланированы в объеме 110,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые - 93,8 млрд рублей, безвозмездные поступления - 16,4 млрд рублей, расходы - 124,6 млрд рублей, дефицит - 14,4 млрд рублей. На 2028 год доходы спланированы в 115,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые - 96 млрд рублей, безвозмездные поступления - 19,6 млрд рублей, расходы - 130 млрд рублей, дефицит - 14,4 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2025 год с учетом поправок спланированы в объеме 113,8 млрд рублей, расходы - 128,5 млрд рублей. Дефицит в 14,7 млрд рублей планировалось покрывать за счет коммерческих и бюджетных кредитов.