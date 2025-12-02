Трансляция

Пленарная сессия форума "Россия зовет!". Видеотрансляция

В рамках 16-го инвестиционного форума инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" проходит пленарная сессия, во второй части которой традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Модератором выступает глава ВТБ Андрей Костин.

В первой части мероприятия участвуют глава Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов России Антон Силуанов. Они, в частности, отвечают на вопросы участников форума из зала.

Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.