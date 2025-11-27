Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров параллельного импорта

Из документ исключаются краска и печатная техника Ricoh, средства для гигиены полости рта и зубов Biorepair, электробритвы Braun, приемники Trimble, игры Spin Master, а также бренды Torneo, Oral-B, Amazone и другие

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России утвердил очередные изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу в рамках параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из перечня исключаются краска и печатная техника Ricoh, средства для гигиены полости рта и зубов Biorepair, электробритвы Braun, приемники Trimble, игры Spin Master, а также бренды Torneo, Oral-B, Amazone и другие.

При этом в список добавлены медицинские изделия под брендом A&D.

Часть положений приказа вступает в действие в день его опубликования, остальные - через шесть месяцев.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС отмечал, что министерство прогнозирует объем параллельного импорта по итогам 2025 года на уровне $25 млрд, при том, что поставки в рамках механизма продолжают постепенно сокращаться.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. С тех пор перечень таких товаров неоднократно обновлялся.