В Воронежской области направят более 56 млрд рублей на новые соцобъекты

В областную адресную инвестиционную программу 2026-2028 годов включили 130 социальных объектов

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области включили 130 социальных объектов в областную адресную инвестиционную программу 2026-2028 годов. В общей сложности за три года на строительство соцобъектов предусмотрено более 56 млрд рублей, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Работаем над областной адресной инвестиционной программой на 2026-2028 годы. Это наш главный трехлетний план строительства и модернизации социальных объектов в регионе. Так, на 2026 год предусмотрели на строительство 18,6 млрд рублей, на 2027 год - 19,9 млрд, на 2028 год - 17,6 млрд рублей. Всего в программе на три года 130 объектов", - написал он в своем Telegram-канале.

Гусев уточнил, что в 2026 году в работу включат 104 объекта. В это число войдут новые поликлиники, школы, спортплощадки, стадион "Факел", культурные объекты, инженерные сети и экологические проекты. "Новые стройки мы не начинаем без готовых проектов и экспертиз. Это жесткое правило: возводим только то, что реально можем выполнить качественно и вовремя", - подчеркнул глава региона.

Гусев добавил, что в ближайшие годы темпы работ снижать не планируется. По его словам, бюджет программы будет актуализирован после окончания текущего года.