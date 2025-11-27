Бюджет Дагестана на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом в 0,2%

На финансирование здравоохранения, культуры, спорта и социальных обязательств предварительно запланировано свыше 106 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Республики Дагестан приняли в первом чтении бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил ТАСС председатель парламента региона Заур Аскендеров.

"Проект бюджета достаточно выверен, республика может выполнить все обязательства, предусмотренные в его рамках, что, в свою очередь, положительно скажется на сохранении макроэкономической стабильности. Бюджет, в первую очередь, социально ориентированный. На поддержку социальной сферы предполагается направить более 55% всех расходов республики. Доходная часть бюджета на предстоящий год утверждена в объеме почти 220,3 млрд рублей, а расходная - 220,8 млрд рублей. Дефицит достиг рекордно низкого уровня в 530 млн рублей за последние шесть лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целом на финансирование здравоохранения, культуры, спорта и социальных обязательств в 2026 году предварительно запланировано свыше 106 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, бюджет региона на плановый период 2027-2028 годов уже прогнозируется с профицитом: 2 млрд 112 млн рублей и 2 млрд 102 млн рублей соответственно.

"Прогноз на плановый период 2027-2008 годов: объем доходов на 2027 год в сумме 178 405 357,91 тыс. рублей, расходов - 176 292 588,49 тыс. рублей; объем доходов на 2028 год - 189 736 415,19 тыс. рублей, а расходов - 187 633 405,07 тыс. рублей. Ожидается профицит в 2027 году в сумме 2 112 769,58 тыс. рублей и 2 102 965,12 тыс. рублей в 2028 году", - заключили в пресс-службе.