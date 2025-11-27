Российский рынок акций закрылся в "красной" зоне

Курс юаня упал до11 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 1,76% - до 2 621,37 пунктов, долларовый индекс РТС - на 1,33%, до 1 055,32 пункта.

Курс юаня снизился на 6 копеек - до 11 рублей.

"Индекс Мосбиржи почти весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру резко увеличил темпы снижения. Рынок оценивал заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане президента США Дональда Трампа", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Одними из немногих бумаг, завершивших день ростом, стали привилегированные акции "Россети Ленэнерго" (+0,4%). "Вероятно, на фоне общего снижения рынка эти бумаги рассматриваются как защитные", - указала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Значительнее всего подешевели обыкновенные акции энергокомпании "Юнипро" (-3,4%). "Инвесторы опасаются, что в случае ответа России на изъятие ее заблокированных активов эта компания станет первым кандидатом на национализацию", - поясняет Мильчакова.

По оценке "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет находиться в диапазоне 2 580-2 700 пунктов. Ориентиры по валютам - 78-80 рублей за доллар и 10,95-11,15 рубля за юань.

Freedom Finance Global ожидает колебаний по индексу Мосбиржи в пределах 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 78-80 рублей, 89-91 рубль и 10,9-11,4 рубля соответственно.