В Госсовете высоко оценили эффективность ГЧП и концессий для соцобъектов

Председатель комиссии по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев подчеркнул, что большую роль при реализации подобных проектов играют и прямые инвестиции

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений являются эффективными инструментами для строительства социальных объектов в регионах России, в частности - объектов спорта. Такое мнение журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" выразил председатель комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Мы в рамках комиссии посмотрели те практики, которые в разных регионах сложились. <…> И, собственно говоря, можно констатировать тот факт, что эти механизмы (ГЧП и концессионных соглашений - прим. ТАСС) на сегодняшний день такими рабочими инструментами вполне являются. Надо признать, правда, при всем при этом, что далеко не все регионы пока заходят в концессионные соглашения, в государственно-частное партнерство. Здесь, может быть, есть какое-то определенное опасение регионов и чисто экономическая ситуация сегодня не самая простая, но, тем не менее, это вполне рабочая история. Сегодня более 50 [спортивных] проектов реализуются по стране, более 20 субъектов участвуют в подобного рода проектах, поэтому я думаю, что здесь есть потенциал, безусловно, для каждого региона", - сказал он.

Кроме того, Миляев отметил, что необходимо вовлекать регионы в реализацию спортивных объектов с применением механизмов ГЧП и концессионных соглашений. В том числе, по его мнению, можно провести специальный образовательный семинар для объяснения работы таких механизмов. "Учитывая, что сегодня далеко не все субъекты заходят в концессионные соглашения, в государственно-частное партнерство, наверное, лучше все-таки дополнительный, может быть, обучающий семинар с регионами провести - и с точки зрения правовой грамотности, и с точки зрения понимания механизмов, и с точки зрения того, чтобы правильно реализовать эти механизмы. Я думаю, что это тоже будет достаточно полезно", - добавил губернатор.

Миляев также подчеркнул, что большую роль при реализации подобных проектов играют и прямые инвестиции. Так, по его словам, за последние 8-9 лет в Тульской области создали порядка 200 объектов спортивной инфраструктуры разной направленности. "Это и ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы - прим. ТАСС), и ледовые арены, открытые плоскостные сооружения. По нашей оценке, это свыше 15 млрд рублей, 12 [млрд] из них - это частные инвестиции, то есть за счет частных средств мы, по сути дела, создали сегодня достаточно большой комплекс [спортивных] объектов", - добавил губернатор.