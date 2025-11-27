Сенатор Усс: СФО нужна модернизация мощностей по переработке природных ресурсов

По словам зампреда комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, это позволит России быстрее перейти от ресурсной экономики к высокотехнологической

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа, где сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, нуждаются в модернизации и развитии мощностей по их глубокой переработке. Это позволит России быстрее перейти от ресурсной экономики к высокотехнологической, такое мнение высказал заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс.

"Сибирь, конечно, идет в ногу со временем <…> И все же, положа руку на сердце, мы должны сказать, что потребность модернизации очень высока. Природные ресурсы России, а это в основном как раз и Урал, в основном Сибирь и Дальний Восток, оцениваются в $75 триллионов, что в разы выше, чем в других странах. Но глубина их переработки, отдача, которую мы получаем, конечно же, оставляет желать лучшего. <…> Если посмотреть стратегию развития Сибири и план ее реализации, то амбициозных целей по переходу к высокотехнологичному развитию там немного", - сказал Усс на заседании совета по вопросам развития Сибири при председателе Совфеда.

Он также сообщил, что доля России в валовом мировом продукте составляет около 6%, в то время как доля российской высокотехнологичной продукции составляет на мировом рынке около 1%. По мнению сенатора, необходимо провести модернизацию обрабатывающих мощностей в Сибири, чтобы продукты глубокой переработки могли быть использованы в том числе для высокотехнологичных производств. Усс добавил, что сейчас доля обрабатывающей промышленности Сибири в ВРП макрорегиона составляет порядка 17%, что "не очень много, если страна претендует на технологический суверенитет".

Сенатор предложил участникам заседания подготовить предложения для улучшения ситуации.

О взаимодействии науки и бизнеса

И.о. ректора Сибирского федерального университета, ученые которого занимаются разработками для нефтегазовых компаний Сибири и Дальнего Востока, Максим Румянцев сообщил совету, что для более глубокого вовлечения науки в процесс перехода от ресурсной экономики необходимо преодолеть барьеры между бизнесом и наукой. По его словам, у этих отраслей в макрорегионе низкий уровень доверия друг к другу. Так, многие компании не делятся своими планами научно-технологического развития, на которые могли бы ориентироваться университеты при составлении стратегических задач. Кроме того, бюрократические барьеры не дают институтам и университетам соответствовать динамике рынка, решать задачи технологических партнеров в нужные им сроки.

"Как преодолеть существующие разрывы при переходе сибирской экономики от сырьевой к высокотехнологичной? По нашему убеждению, во многом имеет смысл опираться на опыт Советского Союза и разворачивающиеся практики взаимодействия университетов и промышленности в Китае. Подход долгосрочного планирования обеспечит максимальную предсказуемость условий для бизнеса, позволит сконцентрировать ресурсы на прорывных направлениях. Одним из решений могла бы стать стратегия технологического развития Сибири в срок до 2050 года, которая подразумевает смену парадигмы региона с добычи и вывоза на глубокую переработку ресурсов и обеспечит контроль над цепочками создания стоимости", - сказал он.

Также Румянцев сообщил, что эффективному развитию и взаимодействию науки, бизнеса и образования в СФО может способствовать создание фонда развития Сибири с капитализацией доходов от сырьевого экспорта и частных инвесторов. Фонд может выдавать целевые субсидии и долгосрочные кредиты на проекты глубокой переработки, что позволит стимулировать создание крупных отраслевых кластеров по глубокой переработке. Кроме того, и.о. ректора предложил коммерциализировать потенциал академгородков в Сибири и объединить усилия институтов СО РАН с инжиниринговыми центрами и производствами, предоставив им налоговые льготы и особые условия таможни.