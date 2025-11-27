"Автостат": в России продажи премиальных авто выросли впервые за год

В октябре чаще всего покупали авто брендов Exeed, BMW и Tank, рассказали в агентстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Продажи автомобилей премиум-брендов выросли на 13% в октябре и показали рост впервые за год, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".

"По итогам октября 2025 года в России было реализовано 17,6 тыс. новых автомобилей премиум-брендов. Это на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом эксперты агентства отмечают, что продажи премиальных машин показали рост впервые за последние 12 месяцев, т. е. за целый год", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Эксперты связывают это со скорым повышением утильсбора.

В октябре чаще всего покупали авто брендов Exeed (2 863), BMW (2 322), Tank (2 296).