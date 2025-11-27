В Мордовии ввели льготы по налогу на прибыль для малых технологических компаний

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Мордовии освободили малые технологические компании от уплаты налога на прибыль организаций.

"Закон принят", - сказал председатель Госсобрания Владимир Чибиркин.

Депутаты внесли изменения в закон республики "о снижении ставок по налогу на прибыль организаций", предусматривающие применение налоговой ставки в размере 0% организациями, включенными в реестр малых технологических компаний. Льгота устанавливается на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

"Мера направлена на стимулирование инновационной деятельности и создание благоприятных условий для развития технологического бизнеса в регионе", - сообщается на сайте Госсобрания.

Как пояснил в ходе заседания министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин, обязательное условие представления налоговых льгот - отсутствие задолженности во все уровни бюджетной системы России. Также уровень среднемесячной зарплаты работников за налоговый период должен составлять не менее размера среднемесячной зарплаты по республике по этому виду экономической деятельности.

В ходе заседания депутаты продлили до 31 декабря 2026 года действующую льготу в виде освобождения организации от уплаты налога на имущество в отношении объектов газораспределительных сетей, расположенных на территории республики.