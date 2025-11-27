Произведенные в ОЭЗ "Дубна" аппараты УЗИ вошли в реестр Минпромторга России

На территории ОЭЗ работают более 40 резидентов, которые уже инвестировали в свои проекты порядка 32 млрд рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Два новых аппарата УЗИ последнего поколения собственной разработки компании "ЕЛС-МЕД" прошли экспертную оценку и внесены Минпромторгом в реестр российской промышленной продукции и единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "ЕЛС-МЕД" входит в медико-технический кластер, сформированный в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна". Всего в этой сфере на территории ОЭЗ работают более 40 резидентов, которые уже инвестировали в свои проекты порядка 32 млрд рублей. Сегодня здесь выпускается сложное медицинское оборудование, мединструмент и лекарственные препараты, многие из которых входят в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - прим. ТАСС). Важно, что это отечественные разработки и технологии, которые обеспечивают импортозамещения в медико-фармацевтическом секторе экономики", - сказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

Как стало известно в рамках акселератора "Технологии и инновации" на площадке ОЭЗ, компания "ЕЛС-МЕД" в начале этого года зарегистрировала две портативные ультразвуковые системы, а сейчас Минпромторг внес в реестр российской промышленной продукции и единый реестр российской радиоэлектронной продукции универсальные системы ультразвуковой визуализации серии "ЕЛС-Wisonic" в двух вариантах исполнения.

"Специалистами нашей компании разработаны новые ультразвуковые системы, которые могут использоваться в медицинских учреждениях любого уровня, как для скрининга, так и для проведения более специализированных экспертных исследований. В производимых нами системах использован ряд современных и высокотехнологичных решений, которые станут эффективным инструментом в руках специалистов ультразвуковой и функциональной диагностики", - пояснил гендиректор ООО "ЕЛС-МЕД" Евгений Хрипко.

Как подчеркнул гендиректор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, включение аппаратов "ЕЛС-МЕД" в реестр Минпромторга России свидетельствует об эффективности инновационных разработок компании. "Кроме того, реестр отражает доверие к продукции нашего резидента, подтверждает ее востребованность на отечественном рынке медицинских устройств. Только за 9 месяцев этого года выручка инвестора уже составила более 480 млн рублей", - добавил Афанасьев.