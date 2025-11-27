Резидент ОЭЗ "Дубна" вдвое увеличит выпуск медицинских консолей в 2026 году

Общий объем вложенных инвестиций в производство составляет свыше 1,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "ВестМедГрупп" выпустила на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в этом году более 2,5 тыс. настенных медицинских консолей. Инвестор планирует увеличить это число в 2026 году в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что такое оборудование является частью систем организации жизнеобеспечения пациентов отечественных лечебных учреждений.

"Компания "ВестМедГрупп" работает на территории ОЭЗ "Дубна" с 2016 года. Предприятие разрабатывает и производит медицинское оборудование. Сегодня выпуск продукции ведется на арендованных площадях инновационно-технического центра "Ломоносов" и ведет строительство собственного офисно-производственного комплекса. Сегодня на предприятии трудоустроено более 130 человек. Общий объем вложенных инвестиций в производство составляет свыше 1,7 млрд рублей", - сказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

Как стало известно в рамках акселератора "Технологии и инновации" на площадке ОЭЗ "Дубна", в 2026 году компания планирует вдвое увеличить количество выпускаемых предприятием консолей для оснащения государственных и частных медицинских учреждений Подмосковья и других регионов России. "Кроме того, мы намерены выпустить на рынок ряд нового современного оборудования под брендом CADUCEUS. Разработанные специалистами компании "ВестМедГрупп" новые электроэнцефалографы, системы для анестезии, стерилизаторы, моечно-дезинфицирующие машины, аппараты ИВЛ и передвижные рентгеновские системы на данный момент проходят процедуру регистрации и лицензирования", - уточнил техдиректор ООО "ВестМедГрупп" Алексей Коркин.

Продукция "ВестМедГрупп" предназначена для применения в лечебно-профилактических учреждениях разного профиля, в том числе служб скорой и экстренной медицинской помощи, анестезиологии и реаниматологии. Компания выпускает настенные консоли различных модификаций, основными преимуществами которых являются обеспечение возможности оперативного подключения к газовым магистралям и сети электропитания, организация общего и местного освещения, а также компактное размещение дополнительного оборудования у койки пациента или у рабочего места медперсонала.

"В группу компаний входят компании-резиденты "Кадуцей" и "Кадуцей Электроникс", проекты которых направлены на создание и внедрение ПО для разрабатываемого высокотехнологичного оборудования. На территории ОЭЗ ["Дубна"] выпускаются медицинские консоли с подводом коммуникаций, станции сжатого медицинского воздуха, больничные кровати, инновационные транспортные изоляторы, газификаторы криогенные стационарные, медицинские газы и кислородные смеси, модульные фельдшерско-акушерские пункты и другая медицинская продукция", - добавили в пресс-службе.