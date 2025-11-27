НКР: портфель потребительских кредитов в 2025 году покажет околонулевую динамику

Согласно исследованию, на 1 июля доля просрочки свыше 90 дней увеличилась и в абсолютном выражении, и в процентном

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Портфель потребительских кредитов по итогам 2025 года продемонстрирует околонулевую динамику на фоне высоких процентных ставок и ужесточения регулирования. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства НКР.

"Портфель потребительских кредитов по итогам 2025 года покажет околонулевую динамику, несмотря на некоторое оживление рынка во второй половине года. К росту этот сегмент вернется уже в следующем году, но повышение не будет значительным", - говорится в аналитическом исследовании.

По данным ЦБ, портфель потребительских кредитов уже четвертый месяц подряд застыл на отметке около 13,2-13,3 трлн рублей, что на 4,2% меньше, чем в начале года. Доля потребительских кредитов в общем объеме задолженности населения упала с 40% в октябре 2024 года до 34% в октябре 2025 года - минимального значения за последние три года.

Доля проблемных необеспеченных кредитов выросла за год на 5 п. п., до 12,9% на 30 сентября 2025 года. Согласно исследованию, на 1 июля 2025 года доля просрочки свыше 90 дней увеличилась и в абсолютном выражении (+380 млрд руб., до максимума за последние 2 года), и в процентном (практически на 4 п. п. за 12 месяцев).

При этом новые выдачи демонстрируют совершенно иную картину. Макропруденциальные лимиты, введенные ЦБ в 2023 году, значительно снизили долю необеспеченных потребительских кредитов с повышенной долговой нагрузкой (ПДН более 50%). Объемы выдач кредитов с повышенном риском значительно сократились: в III квартале 2025 года их доля составила 19% против 29% годом ранее. "Банки минимизируют новые риски, стараясь привлекать более надежных заемщиков", - отмечается в исследовании.

В 2026 году сегмент потребительского кредитования, по прогнозам, войдет в фазу осторожного роста с потенциальным повышением выдач на 5-7% в годовом исчислении. Этому будут способствовать прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики и умеренное увеличение реальных доходов населения.