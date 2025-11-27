Степашин: ключевую ставку могут снизить до 6% при замедлении инфляции

Председатель Ассоциации юристов России назвал ситуацию с ключевой ставкой "палкой о двух концах", поскольку ее снижение приведет к росту цен, в том числе на продовольствие

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России может снизить ключевую ставку в 2026 году вплоть до 6-7%, если стране удастся выйти на целевой уровень инфляции в 4%. Такое мнение высказал ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он обратил внимание на то, что ситуация с ключевой ставкой - это "палка о двух концах". "Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать. Пока, я думаю, что действительно для промышленности, и для ипотеки, и для стройки она тяжелая и неработающая. Давайте дождемся следующего года, полагаю, что все-таки она будет снижена", - ответил экс-премьер на вопрос, было ли достаточным последнее снижение ключевой ставки.

Что касается прогноза на 2026 год, то, по мнению Степашина, уровень ставки будет всецело зависеть от инфляции. "Если мы выйдем на 4% инфляции, ставка может быть 6-7%, это уже нормально", - добавил он.

В апреле 2000 года Сергей Степашин был назначен председателем Счетной палаты, проработал на этом посту до сентября 2013 года. До этого в 1999 году был председателем правительства РФ.