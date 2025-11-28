Росрыболовство: после лососевой путины произведут на 35% больше красной икры

При этом в 2026 году динамика улова может снизиться, отметил глава госкорпорации Илья Шестаков

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Красной икры после лососевой путины 2025 года будет произведено больше на 35%, российский внутренний рынок будет обеспечен деликатесом и красной рыбой. Об этом журналистам перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Лососевая путина прошла достаточно неплохо. Гораздо лучше, чем в прошлом году. И выловили [в общей сложности] 335 тысяч тонн. Лидер по вылову у нас - Камчатский край. Икры произведено будет больше на порядка 35%. И, конечно, российский внутренний рынок будет обеспечен красной рыбой и красной икрой", - сказал Шестаков.

По его словам, прогнозы на вылов лососей в 2026 году делать пока рано, но динамика, вероятнее всего, будет снижаться: "В целом, мы видим, что тенденция по снижению улова лососевых видов рыбы будет", - сказал Шестаков.