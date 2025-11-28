В Росрыболовстве заявили о перезаключении 500 договоров пользования участками

Основной наплыв заявок по переоформлению ожидают после Нового года, отметил глава организации Илья Шестаков

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 договоров пользования рыболовными участками перезаключено в России после введения новых правил с 1 сентября 2025 года, сообщил журналистам перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета глава Росрыболовства Илья Шестаков.

С 1 сентября 2025 года в России стартовала кампания по перезаключению договоров пользования рыболовными участками. Пользователи должны подать заявление на заключение нового договора в органы государственной власти, с которыми был заключен предыдущий, не позднее 1 апреля 2026 года. Новый договор может быть заключен до 1 июня 2026 года и будет действовать до конца срока старого, плюс 20 лет. При этом плата за пользование участком взимается только за 20 лет, и предусмотрена рассрочка платежей.

"Основной наплыв заявок по переоформлению мы ожидаем после Нового года. Все территориальные управления Росрыболовства готовы. Сейчас уже перезаключено порядка 500 договоров. Каких-то проблем мы не видим", - сказал Шестаков.