Названа предельная цена вакцины для терапии рака мочевого пузыря

Стоимость препарата составляет 2 179 рублей, следует из данных государственного реестра лекарственных средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Фиксированная предельная стоимость лекарственного средства, предназначенного для терапии рака мочевого пузыря, составляет 2 179 рублей. Об этом свидетельствуют данные из государственного реестра лекарственных средств, с которыми ознакомился ТАСС.

Предельная цена без учета НДС в государственном реестре предельных отпускных цен на БЦЖ вакцину для иммунотерапии рака мочевого пузыря в РФ составляет 2 179,25 рублей за упаковку.

Лекарственный препарат "Имурон-вак" предназначен для иммунотерапии поверхностного рака мочевого пузыря или профилактики его рецидивов после удаления опухолей. Препарат был разработан в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.