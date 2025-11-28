Парламенты России и Ирана обсуждают транзит грузов в Юго-Восточную Азию

Возможные меры для облегчения грузоперевозок обсудили на III международном форуме "МТК Север - Юг - новые горизонты".

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламентов России и Ирана обсуждают, какие меры на законодательном уровне предпринять, чтобы облегчить транзит грузов из РФ через Исламскую Республику в страны Юго-Восточной Азии, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Ринат Аюпов в ходе III международного форума "МТК Север - Юг - новые горизонты".

Развитие МТК Север - Юг предполагает, что значительная часть грузов на юг и юго-восток будет идти транзитом через эту страну: как сообщил директор Каспийского международного интеграционного клуба "Север - Юг" Дмитрий Дубовик, уже развиваются маршруты поставок в разные страны от Танзании до Афганистана и Индии с использованием железнодорожной и портовой инфраструктуры Ирана.

"Буквально в начале этой недели у нас была встреча с основными, скажем так, партнерами на Каспии - с парламентариями Исламской Республики Иран в режиме ВКС. И в ходе этой видеоконференции мы обсуждали как раз вопросы законотворчества для того, чтобы провести определенные законодательные акты в наших парламентах для того, чтобы улучшить, облегчить транзит товаров по территории Ирана", - сказал Аюпов.

По его данным, речь идет о транзите грузов, которые из РФ идут в страны Юго-Восточной Азии через территорию Ирана по международному транспортному коридору Север - Юг, а также в обратном направлении.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. При этом Иран является партнером РФ по проектам в прикаспийском регионе и активным торговым партнером - так, товарооборот между странами за 2024 год вырос на 16,2%, до $4,8 млрд. РФ поставляет в Исламскую Республику главным образом зерно, машины и оборудование, древесину и изделия из нее, а также жиры и масла. Более половины всего иранского экспорта в Россию составляют продовольственные товары.