Почти половина опрошенных россиян используют ИИ для работы

При этом 30% респондентов заявили, что не планирует осваивать эту технологию, говорится в исследовании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Почти половина россиян уже используют искусственный интеллект в рабочих целях. Об этом свидетельствует исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Почти половина (45%) признались, что используют ИИ в работе. При этом только каждый двадцатый прибегает к нему на регулярной основе. Четверть (24%) респондентов заявили, что планируют начать применять нейросети в работе, а 30% не собираются знакомиться с технологией", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, половина (54%) тех, кто применяет искусственный интеллект, сообщили, что он помогает им в отдельных рабочих задачах, также равное количество (по 14%) опрошенных отметили, что он значительно упрощает работу и, напротив, пока не оказывает никакого влияния. Большинство (89%) обращаются с рабочими вопросами к ИИ. Он помогает респондентам с саморазвитием (45%), подготовкой отчетов (43%), автоматизацией рутинных операций (37%).

Чаще всего ему доверяют анализ и поиск информации (52%), планирование задач и расписания (34%), подготовку черновиков, писем, презентаций (32%), обучение человека какому-либо навыку (25%), генерацию идей и предложений (18%), решение технических или аналитических задач (12%).

Опрошенные допускают влияние применения ИИ для решения задач на уровень оплаты труда. Так, 41% отметили, что в таком случае человек должен зарабатывать больше, а 25% придерживаются мнения, технологии не должны никак влиять на вознаграждение специалиста, 31% не смогли определиться с ответом.

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1,3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.