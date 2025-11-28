Эксперт Воротников: ЦОД в Арктике применимы для Трансарктического коридора

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Центры обработки данных для искусственного интеллекта могут использоваться для обслуживания Трансарктического транспортного коридора. Об этом ТАСС в кулуарах Северного форума в Якутске сообщил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия собирается перейти на серийное производство малых атомных электростанций (АЭС), которые могут быть использованы для энергоснабжения ЦОДов. Также глава государства отметил, что строительство таких центров продолжится и на базе крупнейших АЭС.

"Для того чтобы использовать искусственный интеллект необходимо создавать центры обработки данных, и у России есть огромная возможность создавать такие ЦОДы на основе атомной энергетики. Их можно строить в Арктике, так как тут за счет низких температур можно тратить меньше электроэнергии на их охлаждение", - сообщил эксперт.

Соответственно такие ЦОДы могут применяться для систем искусственного интеллекта используемых на Трансарктическом транспортном коридоре. "Системы ИИ позволят более четко следить за прохождением флота, оценивать ледовую обстановку, предупреждать экипажи о погодных изменениях на маршруте, это позволит уменьшить расходы на управление в ТТК и повысить безопасность судоходства", - подчеркнул Воротников.

Трансарктический транспортный коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом.

О форуме

В этом году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.