Россиянам объясниили, как оспорить ошибки в начислениях по налогам

В случае с земельным и имущественным налогами ошибки могут быть связаны с неприменением льгот, неверной долей в праве собственности, лишними квадратными метрами жилья или неправильным периодом владения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ошибки в начислениях по земельному и имущественному налогам могут быть связаны с лишними квадратными метрами жилья, неверной долей в праве собственности, неправильным периодом владения или неприменением льгот для пенсионеров. В таких случаях налогоплательщик может подать заявление в налоговую инспекцию с просьбой проверить данные, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"До 1 декабря нужно заплатить налог на имущество физлиц и земельный налог. Уведомление приходит либо в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, либо заказным письмом, если человек не пользуется электронными сервисами", - отметил депутат. В уведомлении указывается вид налога, период, кадастровая стоимость, применяемые вычеты и итоговая сумма. "Оплатить можно онлайн через личный кабинет, сервис уплаты налогов, интернет-банк или в отделении банка по квитанции", - добавил Гаврилов.

В личном кабинете можно увидеть все начисления и учетные объекты - квартира, дачный дом, гараж, участок.

"Ошибки в начислениях случаются. Чаще всего это лишние метры, неверная доля в праве, некорректный период владения или отсутствие льготы для пенсионеров и других категорий. В такой ситуации можно подать заявление в инспекцию с просьбой проверить данные: через личный кабинет, через многофункциональный центр или по обычной почте. К обращению прикладывают документы: свежую выписку ЕГРН, договор, подтверждение льготы. После проверки инспекция формирует новое уведомление и пересчитывает сумму. Если она уменьшается, переплату либо зачитывают в счет будущих платежей, либо возвращают по заявлению", - уточнил Гаврилов.

Иногда вопрос касается самой кадастровой стоимости: например, дом по документам оценен заметно выше, чем сопоставимые объекты в том же поселке. "В этом случае спорят уже не с налоговой, а с оценкой. Закон позволяет обжаловать кадастровую стоимость в комиссии при Росреестре или в суде. При пересмотре стоимости меняется налоговая база, значит, налог за прошлые периоды также подлежит перерасчету в пределах установленных законом сроков", - сказал Гаврилов.

Он также напомнил, что просрочка платежа ведет к начислению пени: с 2 декабря начинает действовать ежедневная надбавка, рассчитанная как одна трехсотая ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. "Поэтому собственнику следует проверить уведомление, сопоставить его с документами на недвижимость и участки, задать вопросы инспекции, если что-то не сходится, и закрыть обязательства до 1 декабря", - заключил депутат.