Эксперт Дубовик: торговля с Афганистаном может стать "ключом" к Южной Азии

Директор Каспийского международного интеграционного клуба "Север - Юг" отметил, что республика покупает российские нефтепродукты больше, чем любая соседняя страна

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Развитие торговли с Афганистаном открывает большие перспективы для России, в том числе поможет проложить новый маршрут в другие страны Южной Азии. Но при работе с ним существуют сложности, которые приходится решать нетривиальными методами, сообщил ТАСС в ходе III международного форума "МТК "Север - Юг"- новые горизонты" организатор мероприятия, директор Каспийского международного интеграционного клуба "Север - Юг" Дмитрий Дубовик.

"Очень, - ответил Дубовик на вопрос о том, нужно ли России выстраивать торговые отношения с Афганистаном. - А потом все идет на Пакистан, все эти связи. Сегодня бизнес-модель [планы по работе с Афганистаном], она сумасшедшая, но она живет по другим законам, не по классике бизнеса, и надо менять подход."

Он отметил, что и сама по себе Афганистан перспективен как торговый партнер для РФ. "Сегодня Афганистан покупает нефтепродуктов больше всех [соседних стран], сегодня все поставки бензина закупаются Афганистаном, который закупает подсолнечного масла больше, чем Иран. Так что Афганистан - это такой клондайк", - подчеркнул Дубовик.

Эксперт добавил, что при этом работа с партнерами из республики требует нетривиальных подходов, в том числе из-за разницы менталитетов.

"Очень сложные обсуждения самой бизнес-модели, куда входят платежи, обязательства, контракты; очень все напряженно с ними, очень сложно. Но мы сделали вывод, что сегодня через иранских партнеров это делается в миллион раз быстрее, просто автоматически делается. Почему? Потому что наша ментальность и их ментальность, мы разные люди, <...> а с участием иранцев - они очень авторитетные [в мусульманском мире] - мы с ними [партнерами из Афганистана] сейчас начинаем активность", - пояснил Дубовик.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК Север - Юг - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. Всего участниками форума стали более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии и Индии.

Международный транспортный коридор (МТК) Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию.