Дрон-тяжеловес "Слон" испытывают на четырех направлениях СВО

Беспилотник способен поднимать до 90кг, рабочий вес коптера составляет 50 кг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Квадрокоптер-тяжеловес "Слон", способный поднимать до 90 кг, проходит испытания на четырех направлениях спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы компаний "Гроза".

"В настоящее время тяжелый квадрокоптер "Слон" испытывается на четырех направлениях СВО. Аппарат уже прошел серию полигонных испытаний, в ходе которых апробировались различные сценарии применения, в том числе эвакуация человека весом около 80 кг, транспортировка и сброс боекомплекта до 50 кг, а также доставка бензогенератора весом 84 кг. По итогам испытаний были успешно подтверждены ключевые характеристики "Слона" - аппарат способен поднимать до 90 кг", - рассказали в организации.

В группе компаний "Гроза" уточнили, что рабочий вес коптера составляет 50 кг. "При такой нагрузке максимальная дистанция работы может достигать 15-17 км с возвратом на базу", - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что "Слон" предназначен для снабжения российских подразделений на передовой фронта. Применение аппарата в зоне СВО должно начаться до конца 2025 года.