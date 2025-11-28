"Эксмо АСТ": объем книжного рынка по итогам года увеличится на 10%

Рост ожидается как в денежном, так и в физическом выражении, отметил президент издательской группы Олег Новиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объем книжного рынка по итогам 2025 года вырастет на 10%. Таким прогнозом в беседе с ТАСС поделился президент издательской группы "Эксмо АСТ" Олег Новиков.

"По итогам этого года мы ожидаем рост продаж книг как в денежном, так и в физическом выражении. Мы думаем, что объем рынка вырастет на 10%", - сказал он.

Новиков отметил, что издательская группа фиксирует стабильный интерес к литературе. Однако читатели все чаще отдают предпочтение маркетплейсам, чем офлайн-магазинам.