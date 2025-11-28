В Россию впервые начнут поставлять органический чай из Индии

Как отметили в Роскачестве, для подтверждения статуса важно, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали строгим требованиям стандарта ГОСТ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В Россию впервые начнутся поставки органического чая из Индии. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Компания Chamong Tee Exports из города Тинсукия Республики Индия первой из индийских производителей сертифицировала чай на соответствие требованиям производства органической продукции", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, для подтверждения статуса органического чая важно, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали строгим требованиям стандарта ГОСТ "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". Этот стандарт гарантирует, что продукция произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Во время проверки эксперты Роскачества выезжали на производство, проводили отбор образцов и проверяли документацию, добавили в организации.

Все производители сертифицированной органической продукции попадают в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца. "В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе по сертификации", - объяснили в Роскачестве.

Ранее были сертифицированы иностранные производители органического чая из Германии, Грузии и Польши, а также несколько отечественных производителей из разных регионов страны.