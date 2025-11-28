Ростовская АЭС в 2026 году отключит 3 энергоблока от сети для ремонта

На энергообеспечении региона это не отразиться, сообщили представители станции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Ростовская АЭС в 2026 году проведет планово-предупредительные ремонты трех энергоблоков с элементами модернизации, они будут отключены от сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе станции.

"В следующем году плановая ремонтная кампания на Ростовской АЭС охватит три энергоблока: №1, №2 и №4. Но это не отразится на энергообеспечении региона. Кроме того, перед нашим ремонтным персоналом мы ставим задачу сокращать сроки плановых ремонтов при обеспечении безусловного приоритета безопасности и надежности. Даже если мы выйдем из ремонта на одни сутки раньше, мы выработаем дополнительно одним блоком 25 млн кВт. ч.", - сказали в пресс-службе АЭС.

Во время ремонта специалисты также проведут работы по модернизации оборудования и замене топлива. В 2025 году такие плановые ремонты провели на двух блоках. По данным АЭС, оборудование и комплектующие для модернизации приобретаются у российских поставщиков, а также поставщиков из дружественных стран.

Ростовская АЭС расположена в Волгодонске (Ростовская область). В состав станции входят четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Ростовская АЭС - крупнейшее энергетическое предприятие на Юге России. Станция обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области и 28% во всей Объединенной энергосистеме Юга России.