Опрошенные россияне готовы потратить на косметический ремонт 180 тыс. рублей

Больше полумиллиона хотят вложить только 7% респондентов, сообщили аналитики "Авито услуг" и "Авито товаров"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россияне готовы вложить в косметический ремонт в среднем 180 тыс. рублей, больше полумиллиона хотят потратить только 7% респондентов. Об этом ТАСС сообщили аналитики "Авито услуг" и "Авито товаров", опросившие 10 тыс. россиян.

"В среднем россияне готовы потратить на косметическое обновление жилья около 180 тыс. рублей. Причем молодежь назвала сумму почти в полтора раза больше. Больше полумиллиона готовы потратить только 7% опрошенных", - говорится в материалах.

Отмечается, что затевая косметический ремонт, почти половина респондентов (42%) в первую очередь прислушивается к мнению семьи и друзей. Треть (32%) придумывают концепцию самостоятельно, 27% ориентируются на блоги и соцсети.

Согласно опросу, если бы можно было привести в порядок только одно помещение, треть (32%) россиян выбрала бы кухню. Гостиную предпочли бы обновить 19% опрошенных, 17% - ванную, 16% сделали бы ремонт в спальне.

При выборе материалов россияне ориентируются на экологичность. Так, 29% ответили, что выбрали бы натуральные и безопасные материалы, даже если это потребует дополнительных вложений. Еще 22% хотели бы приобрести мебель из натурального дерева, 14% - положить паркет и использовать в ремонте натуральный мрамор. Также популярны технологичные решения: 24% респондентов хотели бы установить систему "умного дома". При этом 31% опрошенных признались, что не считают нужным тратиться на дорогие улучшения и купили бы все самое простое.